No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes nevadas para este jueves 23 de julio, que afectarán a una amplia región de la provincia de Santa Cruz.

Según detalló el Sistema de Alerta Temprana del organismo, los departamentos santacruceños de Lago Buenos Aires y Río Chico registrarán nevadas persistentes de variada intensidad, con momentos de mayor intensidad.

Se prevén acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, mientras que en sectores bajos los valores podrían ubicarse entre 10 y 30 centímetros, con la posibilidad de superar esos registros de manera puntual. El mismo fenómeno también alcanzará el sur de Chubut.

Cabe mencionar que una alerta amarilla implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda tomar las siguientes precauciones:

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.