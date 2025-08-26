Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por vientos intensos que afectan principalmente la zona costera del sur provincial, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte emitido en la madrugada de este martes.

El organismo precisó que los vientos provienen del sector oeste con velocidades sostenidas de 45 a 65 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar hasta 90 km/h, e incluso superar esa marca en algunos sectores puntuales.

La advertencia se enmarca en una situación meteorológica que también afecta a Tierra del Fuego, pero en Santa Cruz el fenómeno se concentra en la costa sur.

Recomendaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar actividades al aire libre, especialmente aquellas que impliquen riesgo por caída de objetos.

Asegurar elementos sueltos que puedan volarse, como chapas, toldos o carteles.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y cargador para el celular.

Desde Protección Civil de Santa Cruz recordaron que este tipo de fenómenos puede provocar interrupciones en los servicios y complicaciones en rutas, por lo que recomiendan circular con precaución y planificar los traslados con anticipación.