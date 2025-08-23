Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana estará marcado por condiciones climáticas adversas en varios puntos de la Patagonia. Según la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santa Cruz registra este sábado una triple alerta amarilla: por nevadas de distinta intensidad en las cordilleras de Lago Buenos Aires y Río Chico; por lluvias persistentes en la costa de Güer Aike; y por fuertes vientos en los departamentos de Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado y Magallanes.

El mal tiempo, principalmente por las intensas ráfagas de viento, afecta igualmente gran parte de Chubut, además de sectores de Neuquén y Río Negro. Lamentablemente, el Sistema de Alerta Temprana del organismo anticipó que para este domingo 24 de agosto la alerta meteorológica continuará en el territorio patagónico.

¿Hasta cuándo durará la alerta amarilla en Santa Cruz?

Para mañana, casi toda la provincia santacruceña, a excepción de las cordilleras de Güer Aike y Lago Argentino, registrará vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno se repetirá con igual o mayor intensidad en toda Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, y en algunas áreas de Neuquén y La Pampa.

Por fortuna, el SMN no prevé alertas meteorológicas para el lunes 25 de agosto. Sin embargo, se recomienda mantenerse atentos al pronóstico, ya que las condiciones podrían cambiar y requerir precauciones ante posibles inclemencias.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.