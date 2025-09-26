Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes la alerta amarilla para Santa Cruz, por ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h para este sábado 27 de septiembre por la noche.

Desde la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes informaron que el fenómeno impactará especialmente en las zonas costeras, con vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de 90 KM/H. También se esperan condiciones similares en Chubut y otras provincias de la Patagonia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional el Nivel amarillo – Informate. Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Recomendaciones para Santa Cruz ante vientos intensos

Evitar actividades al aire libre y circular en zonas descampadas.

Asegurar chapas, carteles, macetas y cualquier objeto que pueda volarse.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener a mano una mochila de emergencias con linterna, documentos y cargador para el celular.