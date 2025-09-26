Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes la alerta amarilla para Santa Cruz, por ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h para este sábado 27 de septiembre por la noche.
Desde la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes informaron que el fenómeno impactará especialmente en las zonas costeras, con vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de 90 KM/H. También se esperan condiciones similares en Chubut y otras provincias de la Patagonia.
Recomendaciones para Santa Cruz ante vientos intensos
- Evitar actividades al aire libre y circular en zonas descampadas.
- Asegurar chapas, carteles, macetas y cualquier objeto que pueda volarse.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener a mano una mochila de emergencias con linterna, documentos y cargador para el celular.
