El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo —que contempla escenarios con posible daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas— para este domingo y lunes por lluvias intensas que alcanzarán distintos sectores de Santa Cruz.

Tanto el 7 como el 8 de diciembre, dicho fenómeno afectará las cordilleras de los departamentos Güer Aike y Lago Argentino. En esas áreas, para el domingo y el inicio de la semana, se prevén precipitaciones de distinta intensidad, algunas localmente fuertes.

Según el Sistema de Alerta Temprana del organismo, se estiman acumulados de entre 10 y 25 mm, con la posibilidad de superar esos valores en determinados puntos.

¿Qué precauciones tomar ante fuertes lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.