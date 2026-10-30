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Un sector de Santa Cruz estará afectado este fin de semana por lluvias intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, que alcanza a las zonas cordilleranas de dos departamentos de la provincia.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del organismo, las áreas cordilleranas de Lago Argentino y Güer Aike registrarán lluvias de variada intensidad durante ambas jornadas.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual. En las zonas de mayor elevación, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Cabe recordar que una alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Por este motivo, el SMN difundió una serie de medidas de prevención para tener en cuenta:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.