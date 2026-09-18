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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias intensas y nevadas que afectarán distintos sectores de la provincia de Santa Cruz durante el domingo 20 de septiembre.

Alerta por lluvias

Para las precipitaciones fuertes y persistentes rigen alertas amarilla y naranja. Este último nivel implica fenómenos meteorológicos que podrían generar riesgos para la población, los bienes y el ambiente.

Las zonas alcanzadas comprenden las mesetas de los departamentos Deseado y Magallanes, donde se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Asimismo, en la costa de Deseado rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad. Se prevén entre 10 y 20 milímetros, con registros superiores en algunos sectores. El fenómeno también alcanzará gran parte de Chubut.

Alerta por nevadas

Por otra parte, se anticipan nevadas persistentes de variada intensidad en los departamentos Lago Buenos Aires y Río Chico, con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros y mayores registros en zonas cordilleranas.

En los sectores más bajos, no se descarta lluvia o precipitación mixta. Además, en áreas cordilleranas de Neuquén y Río Negro podría registrarse viento blanco.

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

¿Qué precauciones tomar ante persistentes nevadas?

Evitá circular si no es necesario.

Usá vehículos preparados para hielo y nieve.

Ventilá bien los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

Remové la nieve acumulada en techos.