Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla por fuertes nevadas y lluvias que afectarán a un sector de la provincia de Santa Cruz y gran parte de Chubut durante este lunes 27 de julio.

En relación con la alerta por nieve, según detalló el Sistema de Alerta Temprana del organismo, las áreas alcanzadas serán las mesetas de los departamentos santacruceños de Deseado y Magallanes, además de gran parte del territorio chubutense. Se prevén acumulaciones de nieve de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y de entre 10 y 30 centímetros en sectores bajos, con la posibilidad de que estos valores sean superados de manera puntual.

Por otra parte, para la misma jornada, la costa del departamento de Deseado y toda la región costera de Chubut registrarán lluvias persistentes, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían superar esos valores en algunos puntos. Además, no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve de manera combinada.

¿Qué precauciones tomar ante persistentes nevadas?

Evitá circular si no es necesario.

Usá vehículos preparados para hielo y nieve.

Ventilá bien los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

Remové la nieve acumulada en techos.

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Leé más notas de La Opinión Austral