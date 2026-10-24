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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a gran parte de Santa Cruz el próximo lunes 26 de octubre.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del organismo, el fenómeno alcanzará las mesetas de los departamentos de Deseado, Magallanes, Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike.

Para estas zonas, se pronostican tormentas de variada intensidad, que podrían incluir lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo y ráfagas fuertes.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

Qué precauciones tomar ante tormentas:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.