La provincia de Santa Cruz vuelve a quedar bajo la lupa del clima: ante un pronóstico meteorológico adverso, caracterizado por ráfagas de gran intensidad que comprometen seriamente la seguridad vial, las autoridades provinciales dispusieron una restricción preventiva para todo tipo de vehículos en rutas estratégicas del territorio santacruceño, medida que regirá entre las 10 y las 18 horas.

La decisión fue adoptada en el marco de una alerta meteorológica por viento fuerte y alcanza a tramos clave de la Ruta Nacional 40, la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 5, corredores fundamentales para la conectividad regional, el transporte de cargas y el tránsito cotidiano de vecinos y vecinas.

En concreto, la restricción se aplicará sobre la RN 40 en los tramos Perito Moreno–Cabo Linares, Guer Aike–28 de Noviembre —por el sector del puente Blanco— y La Esperanza–Río Turbio; además de la RP 5 entre Guer Aike y La Esperanza, y la RN 3 en el tramo Guer Aike–Comandante Luis Piedra Buena.

Desde los organismos de seguridad y vialidad explicaron que la medida responde a la necesidad de reducir al mínimo los riesgos asociados a las ráfagas intensas, que en la región patagónica suelen generar pérdida de estabilidad en vehículos livianos y pesados, reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y condiciones extremas para la conducción, especialmente en sectores abiertos y de extensa recta, donde el viento lateral se convierte en un factor crítico.

La experiencia reciente y los antecedentes en rutas santacruceñas refuerzan el criterio preventivo adoptado. En jornadas similares, los fuertes vientos han provocado despistes, vuelcos y cortes imprevistos que no solo ponen en riesgo la integridad de quienes circulan, sino que también demandan un despliegue operativo adicional de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. En ese contexto, la restricción aparece como una decisión de gestión orientada a anticiparse al problema y no a reaccionar cuando el daño ya está hecho.

Las autoridades recomendaron a la población respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad vial, evitar traslados innecesarios durante el horario de restricción y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El operativo cuenta con la participación coordinada de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, fuerzas de seguridad y organismos de protección civil, que realizarán controles y monitoreos permanentes en los tramos afectados.