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El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) difundió el Informe Nº 018 correspondiente al 25 de mayo de 2026, donde advierte sobre un escenario climático inestable para las próximas horas en distintos sectores de Santa Cruz.

Lluvias y posibles nevadas

De acuerdo con el parte oficial, durante el martes 26 de mayo se registrarían precipitaciones débiles a moderadas en los departamentos Güer Aike, Lago Argentino, Corpen Aike, Río Chico y Magallanes, con chances de extenderse de manera aislada hacia otras zonas de la provincia.

También podría presentarse caída débil de nieve en cercanías de distintos tramos de rutas, principalmente en el sudoeste santacruceño.

Para la madrugada del miércoles 27, el pronóstico indica probables lluvias leves en el norte provincial, acompañadas por bancos de niebla y neblinas generalizadas.

Heladas y bajas temperaturas

Desde el organismo provincial señalaron además que en los próximos días podrían registrarse heladas meteorológicas leves en áreas de precordillera y mesetas altas.

Las temperaturas mínimas tenderían a elevarse durante el miércoles, aunque persistirían las heladas leves a moderadas en sectores cordilleranos.

Recomendaciones para circular

Frente a estas condiciones, la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial aconsejaron conducir con precaución, disminuir la velocidad ante la reducción de visibilidad por lluvias, niebla o neblinas, y consultar de forma permanente los canales oficiales.