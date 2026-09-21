Alianzas que acompañan las trayectorias universitarias en Santa Cruz En el marco del Día del Estudiante, Compañía General de Combustibles (CGC) pone en valor el trabajo conjunto que desde hace seis años lleva adelante con Fundación Cimientos, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), para acompañar a jóvenes de Santa Cruz durante su formación universitaria.

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Elegir una carrera, descubrir una vocación, transitar una nueva etapa de aprendizaje y prepararse para el mundo profesional son algunos de los desafíos que forman parte de la vida universitaria. Cada recorrido es diferente y está atravesado por decisiones, aprendizajes y nuevas experiencias que van dando forma a los proyectos personales de cada joven.

En este camino, el acompañamiento puede ser un factor importante para sostener la trayectoria. A través de un programa de becas y seguimiento, CGC y Cimientos trabajan junto a estudiantes universitarios de la provincia, brindándoles herramientas para fortalecer su desarrollo académico y personal.

“Es un orgullo formar parte de este programa. Me ayudó a mejorar mi organización y forma de estudio. Siendo la universidad un gran salto y diferente a la secundaria, el acompañamiento que me brindaron en cada una de las entrevistas mensuales, dándome consejos y formas de abarcar distintas situaciones académicas me ayudaron en gran medida a adaptarme y mejorar mi rendimiento académico”, cuenta Alex, estudiante de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo de la UNPA, sede Caleta Olivia.

Los resultados de estos seis años de trabajo reflejan la continuidad de este acompañamiento: 75 jóvenes fueron parte del programa, 14 ya finalizaron sus estudios universitarios y actualmente 49 becarios continúan con su formación.

“La beca abre la puerta, pero lo que sostiene a un joven en la universidad es el acompañamiento. En Cimientos lo sabemos desde hace casi treinta años: un encuentro por mes, alguien que pregunta cómo te fue, que te ayuda a organizarte y a no bajar los brazos cuando el examen salió mal, cambia una trayectoria. Los 14 egresados de este programa y los 49 que hoy siguen estudiando son la prueba de que esa metodología funciona también en Santa Cruz. Y hay algo más: son profesionales que se forman en su provincia y se quedan a construirla. Eso es lo que pasa cuando una empresa, dos universidades y una organización social deciden trabajar juntas y sostenerlo en el tiempo”, señaló Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos.

Para CGC, esta experiencia forma parte de una mirada más amplia sobre el rol de la educación en el desarrollo de las comunidades. “La educación permite ampliar horizontes, desarrollar capacidades y construir proyectos a largo plazo. Nos alegra poder acompañar a jóvenes que están haciendo su propio camino y ver cómo avanzan en sus carreras, descubren nuevas posibilidades y proyectan su futuro. Fortalecer la educación universitaria también es contribuir a que Santa Cruz siga desarrollando las capacidades de sus propias comunidades”, destacó Victoria Arnaude, Directora de Inversión Social y Relaciones Institucionales de CGC.

La educación es uno de los ejes centrales del trabajo de Inversión Social de CGC en Santa Cruz. Desde la compañía se busca contribuir al fortalecimiento de las trayectorias educativas en sus distintas etapas, entendiendo que una educación de calidad no solo amplía las posibilidades de cada persona, sino que también fortalece las capacidades de las comunidades y genera nuevas oportunidades para la provincia.

En este Día del Estudiante, CGC celebra a quienes hoy están estudiando, aprendiendo y construyendo sus propios proyectos, y renueva su compromiso de seguir trabajando junto a organizaciones e instituciones para que la educación continúe siendo una herramienta de desarrollo para las personas y para Santa Cruz.