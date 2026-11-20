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Santa Cruz finalizó su participación en la 43° edición de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), realizada del 15 al 19 de noviembre en el Edén Hotel de La Falda, Córdoba.

La delegación estuvo integrada por María Victoria Ezequiaga Moreno del Colegio UPSALA de El Calafate; Tomás Valentín Pavesi del CPES N.º 28 “Nancy M. Arco” de El Chaltén; Agustín Bonato del Poplars School de Río Gallegos; Alen Santino Cejas Martínez del CPES Nº 4 de Río Turbio, María Sol Gallardo del IPEI de Río Gallegos, Fausto Daniel Quintana del Colegio Santa Bárbara de Río Turbio y Máximo Del Barrio Pastrian de CODEDCO de Caleta Olivia.

En la edición, Fausto Daniel Quintana del Colegio Santa Bárbara de Río Turbio y María Victoria Ezequiaga Moreno del Colegio UPSALA de El Calafate recibieron menciones de honor. En tanto que María Sol Gallardo del IPEI de Río Gallegos y Tomás Valentín Pavesi del CPES Nº 28 “Nancy M. Arco” del El Chaltén también obtuvieron resultados importantes en el examen nacional.

La instancia permitió a los jóvenes compartir conocimientos, intercambiar experiencias, establecer nuevas amistades y disfrutar de espacios de encuentro con estudiantes de todo el país, unidos por su interés en las matemáticas.

Desde el Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) felicitaron a toda la delegación santacruceña por su compromiso, esfuerzo y dedicación, y celebraron los reconocimientos obtenidos.