Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estudiantes de distintos colegios secundarios y escuelas técnicas de la provincia de Santa Cruz rindieron este jueves el examen correspondiente a la Instancia Regional de la Olimpiada Matemática Argentina (OMA), buscando un lugar en la final nacional, que se llevará a cabo durante noviembre en Córdoba.

La instancia regional, que se rinde de manera simultánea en todo el país, reunió en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) a alumnos y alumnas de las localidades de Río Turbio, 28 de Noviembre, El Calafate, El Chaltén y Gobernador Gregores, mientras que en zona norte la prueba se desarrolló en la sede Caleta Olivia de la UNPA con estudiantes de esa localidad.

La simultaneidad y el carácter nacional del certamen permitieron también que un estudiante del Colegio “Nuestra Señora de Fátima” de Río Gallegos que se encontraba en Mendoza, participando de un evento deportivo, rindiera en esa provincia el examen de la instancia regional.