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Algunos sectores cordilleranos de la provincia de Santa Cruz registrarán nevadas este martes 18 de agosto, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para esa jornada, regirá una alerta de nivel amarillo en las cordilleras de los departamentos de Lago Argentino y Güer Aike, debido a nevadas persistentes de variada intensidad.

Se prevén acumulados de nieve de entre 10 y 30 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. Los mayores registros se concentrarán en las áreas más elevadas.

La alerta amarilla indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda adoptar las siguientes precauciones:

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

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