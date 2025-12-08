Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Varias localidades de Santa Cruz y, en menor medida, de Chubut enfrentarán condiciones climáticas complicadas este martes 9 de diciembre. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanzarán distintos sectores de estas provincia.

Según el Sistema de Alerta Temprana del organismo, los departamentos santacruceños de Lago Buenos Aires y Río Chico serán afectados por ráfagas del oeste con velocidades de 50 a 70 km/h, que podrían superar los 90 km/h. Este fenómeno también se presentará en la cordillera y la meseta chubutense de Río Senguer.

Cabe recordar que una alerta de nivel amarillo indica escenarios con capacidad de generar daño y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades habituales. Por ese motivo, se sugiere tomar las siguientes precauciones.

¿Qué precauciones tomar ante fuertes vientos?

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.