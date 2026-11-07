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El Consejo Provincial de Educación (CPE) puso en marcha la organización de las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027. El operativo contempla a las familias que deban gestionar el ingreso de sus hijos a los niveles obligatorios y establece distintas modalidades para garantizar que puedan completar el trámite en toda la provincia.

El subsecretario de Planeamiento Educativo, Ariel Tabbia, brindó detalles sobre la planificación y explicó que el sistema está destinado exclusivamente a los estudiantes que ingresen a sala de 4 años, primer grado de primaria y primer año de secundaria o técnica.

Por lo tanto, quienes deban continuar en otros grados o años no tienen que realizar este procedimiento.

Cronograma de preinscripción: fechas y horarios

Las familias podrán realizar las preinscripciones hasta el 24 de noviembre. Para organizar la demanda y evitar inconvenientes en las plataformas, el CPE estableció un esquema de inscripción por días y niveles.

En las localidades alcanzadas por la modalidad virtual, el sistema estará habilitado de 09:00 a 17:00.

En tanto, para las instituciones y localidades que utilizarán el mecanismo presencial, el trámite se realizará entre el 18 y el 20 de noviembre, directamente en los establecimientos educativos.

El cronograma contempla las particularidades de cada región y las condiciones de conectividad, por lo que no todas las familias deberán utilizar el mismo canal.

Qué localidades tendrán inscripción presencial

La modalidad presencial estará destinada a establecimientos rurales, estancias, el Secundario 35 itinerante y localidades que presentan dificultades de conectividad.

Entre ellas se encuentran Lago Posadas, Koluel Kayke, Julia Dufour, Fitz Roy y Jaramillo.

En estos casos, las familias deberán acercarse a la institución correspondiente entre el 18 y el 20 de noviembre para realizar la preinscripción.

En el resto de las localidades, el procedimiento se desarrollará de manera virtual, de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo educativo.

Qué pasa después de la preinscripción

Una vez finalizado el período de postulaciones, el CPE avanzará con la organización de las vacantes y los listados de cada institución.

El 25 de noviembre comenzará la confección de los listados institucionales. Posteriormente, desde el 1 de diciembre, las familias deberán presentar la documentación obligatoria en la escuela correspondiente para ratificar la vacante.

Este paso será necesario para completar el procedimiento de ingreso al ciclo lectivo 2027.

Cómo se asignarán las vacantes en las escuelas de Santa Cruz

La planificación incluyó un relevamiento previo de hermanos e hijos del personal de los establecimientos educativos que cuentan con prioridad, además de un trabajo conjunto con las instituciones para determinar la disponibilidad de lugares.

En el nivel secundario también se contempló la situación de los estudiantes que no hayan sido promovidos, cuyos lugares deben resguardarse antes de definir las vacantes para los nuevos ingresantes.

Desde el organismo educativo señalaron que existen vacantes garantizadas en la provincia. Sin embargo, ante la demanda que suelen concentrar algunas escuelas, recomendaron a las familias considerar una segunda institución como alternativa al momento de realizar la postulación.