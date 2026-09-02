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El Gobierno de Santa Cruz dio a conocer la fecha de pago de los salarios correspondientes al mes de agosto para los agentes de la Administración Pública Provincial.

De acuerdo con la información oficial, los haberes estarán acreditados este sábado 5 de septiembre.

La fecha comprende al personal de los distintos sectores que integran el Estado provincial, según comunicó el Gobierno de Santa Cruz.

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Cruz los salarios de agosto

Los trabajadores estatales provinciales tendrán disponibles sus haberes de agosto a partir del sábado 5 de septiembre.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el pago se efectuará “en cumplimiento de los plazos establecidos por ley”, por lo que los salarios serán acreditados en la fecha anunciada.

La medida alcanza a los agentes de la Administración Pública Provincial y contempla los haberes correspondientes al mes de agosto.

El anuncio del Gobierno de Santa Cruz

La comunicación oficial precisó la fecha en la que los empleados públicos provinciales podrán disponer de sus salarios.

“Los sueldos del personal de los distintos sectores del Estado estarán acreditados este sábado 5 de septiembre”, informó el Gobierno de Santa Cruz.

De esta manera, los trabajadores estatales ya cuentan con la fecha prevista para la acreditación de los haberes de agosto.