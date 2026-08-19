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“Ante las versiones que circularon los últimos días en medios de comunicación digitales y la incertidumbre que involucra a las familias de los trabajadores de la empresa Autofarma por los hechos de público conocimiento queremos informar que desde hace algunos meses los accionistas del Grupo Prisma, empresa santacruceña que se desempeña en el ámbito sanitario desde hace más de 20 años evaluó desde hace meses la posibilidad de expandirse al rubro comercial de farmacias, perfumerías y afines.

“Durante este tiempo hemos mantenido reuniones con los propietarios de la firma que hoy está cerrando sus puertas con el objetivo de encontrar una continuidad comercial que beneficie a todos los involucrados y también a los consumidores que hoy tienen disminuidas sus alternativas de compra con los riesgos que implica un oligopolio máxime en un rubro tan sensible. Lamentablemente la situación de dicha empresa hizo imposible alcanzar acuerdos que permitan su continuidad. No obstante esta situación hemos decidido invertir nuevamente en nuestra Provincia avanzando en nuestra propia red de sucursales, para lo cual ya confirmamos el alquiler de varios locales en Río Gallegos y el interior dado que nuestro plan de expansión comercial comprende el territorio provincial.

“Es nuestra intención contar con colaboradores calificados y con experiencia por lo cual comenzamos a entrevistar a los trabajadores de la empresa Autofarma y mantenemos abierto el diálogo con sus propietarios, tenemos como uno de nuestros objetivos principales abonar a la resolución de la conflictividad a través de la mayor cantidad posible de puestos laborales.

“No podemos obviar que esto demandará un gran esfuerzo y esperamos contar con el acompañamiento de los diferentes gobiernos Municipales y del Gobierno Provincial y Nacional a través de sus representantes.

En momentos en los que la generación de empleo privado atraviesa mucha complejidad seguimos creyendo en una Provincia que nos permita desarrollar nuestra actividad económica en un marco de estabilidad social generando oportunidades y desarrollo sustentable”.