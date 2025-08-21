Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Caja de Previsión Social (CPS) comunicó que los haberes de agosto para jubilados, pensionados y retirados de la provincia estarán acreditados este viernes 22 de agosto. La medida responde a lo establecido por la Ley 3840, que fija el pago para el día 24 de cada mes, pero en caso de que la fecha coincida con un día no hábil, el depósito debe realizarse el día hábil anterior.

De esta manera, las personas beneficiarias podrán disponer de sus ingresos antes del fin de semana. Los recibos estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo, www.cps.gov.ar.

Aumentos en los haberes de agosto

Junto con la acreditación, se aplicarán los incrementos definidos en las escalas salariales de cada sector. Los porcentajes para agosto son los siguientes:

Administración Pública Provincial : 2,1%

: 2,1% Docentes : 2,6%

: 2,6% Salud : incremento de US en los niveles

: incremento de US en los niveles Policía de Santa Cruz : 3,6%

: 3,6% Luz y Fuerza SPSE, Distrigas, FENTOS y Autoridades Superiores SPSE : 3,6%

: 3,6% Instituto de Energía : 3,6%

: 3,6% Poder Judicial : 3%

: 3% Banco Santa Cruz : 1,6%

: 1,6% Cámara de Diputados : 1,8%

: 1,8% SAMIC : 1,3%

: 1,3% IDUV : 2,1% más adicionales para inspectores e informativos

: 2,1% más adicionales para inspectores e informativos Municipalidad de 28 de Noviembre : 2% en adicional por antigüedad

: 2% en adicional por antigüedad Otros regímenes, como Aeronáuticos, SAT, UNEPOSC, VGM y AMA, recibieron incrementos entre 2,1% y 3,1%.

Liquidación complementaria en agosto

Además de los aumentos, se suman ajustes retroactivos correspondientes a meses anteriores:

SAMIC : junio y julio, 1,3%

: junio y julio, 1,3% Previsionales : julio, 1,8%

: julio, 1,8% UNEPOSC : julio, 6,8%

: julio, 6,8% Cámara de Diputados : julio, 1,8% y agosto, 2,1% + 0,30% en adicional por antigüedad

: julio, 1,8% y agosto, 2,1% + 0,30% en adicional por antigüedad Autoridades Superiores : adicionales por títulos y escala de agosto con 2,1%

: adicionales por títulos y escala de agosto con 2,1% Instituto de Energía : adicional remunerativo de $100.000 desde enero hasta junio de 2025

: adicional remunerativo de $100.000 desde enero hasta junio de 2025 IDUV: escala de julio, 2,1%

Un alivio antes del fin de semana

Con este esquema, los jubilados, pensionados y retirados de Santa Cruz podrán contar con sus haberes el viernes 22 de agosto, adelantando la acreditación que por calendario correspondía al domingo 24. Al mismo tiempo, recibirán los aumentos y retroactivos definidos por la CPS para agosto, lo que representa un refuerzo en sus ingresos en medio de la situación económica actual.