Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El frigorífico Montecarlo es el único que comercializa carne de guanaco en la ciudad de Río Gallegos. Su representante, Tomás Núñez, dialogó este viernes con Radio LU12 AM680 sobre el proceso de captura de la especie, el desarrollo del mercado local y los desafíos para avanzar hacia la comercialización fuera de Santa Cruz.

En ese sentido, explicó que la promoción de la carne de guanaco lleva varios años de trabajo y planificación. “La verdad que llegamos después de un recorrido bastante largo. Esto inició en el año 2018 y 2019 y con pruebas pilotos en los campos a través de un plan de manejo que fue diseñado para la provincia, porque la particularidad de la población de guanacos existe únicamente en Santa Cruz, esta población tan grande”, señaló.

Asimismo, remarcó que el esquema fue aprobado a nivel nacional y luego se fue ajustando con el tiempo. El objetivo, explicó, también está vinculado al equilibrio productivo en los establecimientos rurales. “Son campos que fueron priorizados para que puedan tener una carga menor del consumo del pasto y puedan seguir con su desarrollo primario productivo que es el ovino“.

“Para hablar de exportación, yo creo que tenemos que hablar de más volúmenes”, señaló Tomás Núñez. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Además, valoró el trabajo conjunto de distintos organismos: “Obviamente que estos últimos dos años hubo un avance muy importante en lo que es el plan y la flexibilización a partir de todo lo que hizo la gente del CAP (Consejo Agrario Provincial)”. Y destacó la articulación institucional para el desarrollo del producto, tanto provincial, las organizaciones rurales y el INTA que “es el organismo que hemos emprendido ya hace 2 o 3 años en líneas investigativas para lo que llamamos la identidad nutricional de la carne que hasta ese momento no se conocía“.

Las capturas

Respecto al proceso de captura, Núñez detalló las particularidades de trabajar con una especie silvestre. “El guanaco es un animal silvestre, tiene una velocidad muy importante y mucho más ágil que un caballo, entonces lo que es el arreo y juntarlos, la única manera que hasta hoy pudimos hacerlo es a través de motos“. También explicó la logística que implica cada operativo. “Hay un equipo de extracción que se conforma de 10 a 14 personas, que salen de seis a ocho motos y los últimos dos años tuvimos que incorporar un helicóptero para cortar la distancia. Estos campos que nosotros recorremos están por encima de las 15.000, 20.000, 30.000 hectáreas“.

En cuanto a la técnica utilizada, precisó: “Lo que se hace es tratar de armar una tropilla y llevarlo a una distancia donde en el medio de lo que llamamos el cuadro, se hace un corral puntual con redes. Esas redes que llegan a medir 300 metros y lo que se hace es como sorprender al guanaco con un embudo que a la distancia no se ve, y cuando se llega a ese embudo, se trata de meter la mayor cantidad de guanaco“.

Los guanacos transitan libremente entre establecimientos ganaderos.

Sobre el trabajo en territorio, destacó la participación de distintos actores. “Estos guanacos lo juntó el equipo de Alejandro Llaneza, acompañado siempre por las autoridades de Fauna o CAP que han participado, se han subido al helicóptero, han visto para tratar de aportar opiniones constructivas y es todo un desafío; en otros países hay situaciones similares pero no es la misma especie, como las que tenemos acá en Patagonia“.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de expandir la comercialización fuera de la provincia. “Creíamos que como es producto regional la primera prueba tenía que ser acá en Santa Cruz, porque el año pasado hicimos 10.000, pero los años anteriores no llegábamos a esos volúmenes. Entonces, no había gran disponibilidad“. Y concluyó: “Para hablar de exportación, yo creo que tenemos que hablar de más volúmenes“. Es decir, “nosotros que el frigorífico pueda tener un volumen de faena alrededor de los por lo menos 30. 000 o 40.000 guanacos al año porque los volúmenes a exportar son más grandes“, subrayó.