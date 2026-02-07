Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana de este sábado, regresó a El Calafate el segundo grupo de brigadistas y guardaparques (GCT) del Parque Nacional Los Glaciares que desde el miércoles 21 de enero se encontraba colaborando en los incendios del Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut.

Los brigadistas y guardaparques que conformaron el segundo grupo.

Del equipo, hay un brigadista que continúa en Alerces y fue quien recibió al tercer grupo que salió el jueves pasado y que ya se encuentra en el lugar prestando servicio en tareas de logística y combate de los focos ígneos.

El tercer grupo está conformado por dos Brigadistas de Incendios Forestales (BIF) y cinco Guardaparques de Conservación Territorial (GCT), de la zona Sur y Norte del Parque Nacional Los Glaciares y en el camino se sumaron dos agentes del PN Perito Moreno y PN Patagonia.

La delegación viajó provista de equipos de agua completos.

Desde Parque Nacional Los Glaciares manifestaron: “Agradecemos a nuestros compañeros por el compromiso frente a esta emergencia que afecta a un Parque hermano”.