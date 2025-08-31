Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los últimos 18 meses 14 mil panaderías en todo el país cerraron sus puertas, indicó el presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto.

“Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. Además, señaló que el consumo de pan, un alimento clave que en muchos países sirve para medir la pobreza, cayó un 50% en el último año y medio.

El descenso es todavía más pronunciado en productos tradicionales de la mesa argentina como las facturas. “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, describió.

Con más de 30 años en el oficio, Pinto asegura que las panaderías hoy solo producen un 50% de lo que podrían. “Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches. Hoy la realidad es muy distinta. Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcó.

“La situación en la provincia en nuestra actividad no escapa a la situación del país”, reconoció Luis León, secretario general del Sindicato de Panaderos de Santa Cruz, a La Opinión Austral.

“Por suerte no hemos tenido despidos, pero sí nos encontramos con una baja de la producción que está afectando mucho en lo que es variedad, el pan se mantiene todavía, pero lo que es facturas, masitas de confitería y tortas, ha bajado muchísimo”, explicó.

El sindicalista indicó que el sector ya venía con una baja en las ventas y “en todo lo que fue 2024 y 2025, se ha recrudecido mucho más”.

En este contexto, manifestó: “Calculamos que se va a reactivar, es lo que esperamos”.

Finalizando, destacó la predisposición del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz “para hacer inspecciones y atender los reclamos de los trabajadores panaderos”.