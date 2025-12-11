Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Sesión Nº 804, el Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó de manera unánime el Calendario Escolar 2026, que ordenará la organización pedagógica y administrativa de todas las instituciones educativas de Santa Cruz. Aunque el documento se encuentra en proceso de corrección final, se espera su publicación oficial en las próximas horas.

Desde el organismo destacaron que la planificación se sostiene sobre un abordaje integral con perspectiva de género, orientado a mejorar la calidad educativa y la previsibilidad institucional.

Inicio del ciclo lectivo 2026

La Opinión Austral confirmó que el inicio oficial de clases será el miércoles 25 de febrero de 2026 para los niveles primario y secundario. La fecha permitirá a los equipos docentes y directivos organizar con anticipación las tareas institucionales, la planificación curricular y el desarrollo de actividades pedagógicas.

Fechas del Calendario Escolar 2026

Período especial

Equipos de Gestión y Supervisor Pedagógico: 19 de enero

Personal docente: 21 de enero

Inicio del ciclo lectivo: 5 de febrero

Receso invernal: del 1 al 31 de julio

Último día de afectación: 18 de diciembre

Período común

Equipos de Gestión: 5 de febrero

Personal docente: 9 de febrero

Inicio del ciclo lectivo: 25 de febrero

Receso invernal: del 13 al 24 de julio

Último día de afectación: 18 de diciembre