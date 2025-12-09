Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz informó que se abre el período de presentación del certificado de escolaridad correspondiente al ciclo lectivo finalizado.

Este documento, emitido por los establecimientos educativos, resulta necesario para garantizar la continuidad del beneficio.

Se trata de la acreditación de alumno regular que los beneficiarios de la CPS deben presentar al concluir el año lectivo.

Plazos de presentación

Los certificados deberán entregarse entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026, plazo establecido por norma y equivalente a 60 días corridos.

Quienes ya dispongan de la documentación pueden enviarla antes del inicio formal del período.

Cómo presentar el certificado de escolaridad

Por correo electrónico a: asignacionesfamiliares@cps.gov.ar o bien a través de TuCeL (2966-385569)

o bien a través de (2966-385569) Adjuntar una fotografía o escaneo legibledel certificado.

Incluir en el mensaje el número de legajoo el DNI de la persona responsable.

Qué debo saber sobre el certificado de escolaridad

Debe presentarse dentro de los 60 días posteriores a las fechas establecidas, acreditando la iniciación y finalización del curso.

La certificación será validada al comienzo del siguiente año lectivo.

La interrupción de los estudios produce la caducidad del beneficio a partir del primer día del mes siguiente.

En el caso de establecimientos privados, debe acreditarse que la duración del curso es igual a la oficial.

No corresponde el pago de la asignación cuando:

Se cursa como alumno libre.

Se trata de hijos mayores de 21 años.

Las certificaciones provienen de instituciones que no cuentan con aval del Ministerio de Educacióno corresponden a cursos extracurriculares.

La CPS recuerda la importancia de realizar este trámite dentro de los plazos previstos para evitar demoras o inconvenientes en la percepción del beneficio.

Para más información, se encuentra disponible la línea de WhatsApp institucional: +54 2966 38-5569.