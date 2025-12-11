Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz (APSV) informó que permanece restringida la circulación para todo tipo de vehículos en diversos tramos de rutas provinciales y nacionales debido a los fuertes vientos registrados en la región y a la alerta meteorológica vigente.

Los siguientes tramos presentan cierre total al tránsito:

Ruta Nacional 40 (RN 40): en los tramos Tres Lagos – Gobernador Gregores – Perito Moreno – Puesto Linares

Ruta Provincial 27 (RP 27): Estancia La Julia – Gobernador Gregores

En tanto que la Ruta Nacional 288 (RN 288) está habilitada pero se solicita circular pero con extrema precaución. Esto comprende los tramos Comandante Luis Piedra Buena – Estancia La Julia – Tres Lagos

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las indicaciones del personal de seguridad, a fin de evitar accidentes y complicaciones mientras persisten las condiciones climáticas adversas.

Hasta cuándo permanecerá cortada la ruta

La medida responde a la alerta naranja vigente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y al incremento sostenido de la velocidad del viento, con ráfagas que alcanzan entre 90 y 110 km/h y aún mayores en sectores de meseta.

Según el Departamento de Meteorología y Climatología de la AGVP, la franja de mayor peligrosidad se extenderá entre las 15:00 y las 19:00, aunque las restricciones podrían mantenerse hasta que mejoren las condiciones.

Recomendaciones para los conductores

Evitar desplazamientos si no son estrictamente necesarios.

Consultar el estado de rutas antes de emprender cualquier viaje.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.