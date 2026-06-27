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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a su Gabinete provincial, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Roberto Albano Güenchenen, hermano del secretario general del gremio petrolero, Rafael Güenchenen.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno provincial manifestó su acompañamiento en este momento de dolor hacia la familia Güenchenen y su entorno más cercano.

En ese sentido, se destacó el mensaje de solidaridad hacia Rafael Güenchenen, secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables, a quien se le hizo llegar el acompañamiento institucional ante la pérdida de su hermano.

“El gobernador Claudio Vidal expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Roberto Albano Güenchenen”, señalaron desde la administración provincial.

Asimismo, las autoridades provinciales hicieron extensivas sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, deseando que puedan encontrar fortaleza ante este difícil momento.

El fallecimiento de Roberto Albano Güenchenen generó muestras de acompañamiento desde distintos sectores, en especial del ámbito sindical y político de la provincia.