Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes Vialidad Nacional informó que la semana próxima iniciarán trabajos sobre la calzada del puente ubicado sobre el río Santa Cruz, en el km 2374,03 de la Ruta Nacional 3, específicamente en el tramo comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena (RN 288) y el empalme con la RP 9.

De acuerdo al cronograma estipulado, el próximo lunes 9 y martes 10 de marzo, se procederá a la colocación de señalización transitoria, a fin de habilitar la circulación a media calzada, modalidad que se mantendrá hasta la finalización de las intervenciones previstas.

Cabe destacar que, el miércoles 11 de marzo, entre las 09:00 y las 11:00, se realizará una restricción total de circulación para todo tipo de vehículos con el objetivo de realizar un relevamiento del puente con la estructura estática y determinar la nueva rasante previa al inicio de la etapa de demolición.

Finalizado ese período, el tránsito se habilitará a media calzada, con un único carril para ambos sentidos, implementando la modalidad de circulación alternada (una mano por vez).

Durante el horario nocturno se dispondrá señalización semaforizada, barreras automáticas y personal apostado en el lugar a fin de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad.

Recomendaciones importantes:

– Circular con extrema precaución en sectores donde se encuentren trabajando agentes y equipos viales.

– Utilizar el cinturón de seguridad.

– Llevar las luces bajas encendidas.

– Respetar la velocidad máxima y mínima indicada en el tramo.

La información actualizada sobre la transitabilidad en el puente sobre el río Santa Cruz será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales, con la debida antelación, a fin de evitar inconvenientes a los usuarios.