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El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un caso de dengue en Santa Cruz, correspondiente a una persona que había viajado recientemente a Costa Rica. La información fue difundida en el último Boletín Epidemiológico Nacional, que actualiza la situación de la enfermedad en Argentina y detalla las notificaciones registradas durante la temporada 2026-2027.

De acuerdo con el informe oficial, el caso fue notificado durante la semana epidemiológica 40, comprendida entre el 4 y el 10 de octubre de 2026. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no informaron en qué localidad reside la persona afectada, cuál es su edad ni qué estado de salud presenta. Tampoco se precisó si necesitó internación.

El boletín, publicado el martes 20 de octubre, señala que durante ese período se confirmaron dos nuevos casos de dengue en el país: uno en Santa Cruz, con antecedente de viaje a Costa Rica, y otro en Santa Fe, correspondiente a una persona que había viajado a Perú.

Con estas notificaciones, Argentina acumula seis casos confirmados de dengue en la temporada 2026-2027. Según el Ministerio de Salud de la Nación, todos están vinculados a antecedentes de viaje y fueron clasificados como casos importados. Sin embargo, el documento también advierte que nueve casos sin antecedentes de viaje fueron clasificados como probables y continúan bajo investigación a nivel nacional.

El reporte sanitario indica que la temporada de dengue comenzó con niveles bajos de circulación confirmada, sin diferencias significativas respecto del mismo período de la temporada anterior y con cifras muy inferiores a las registradas durante los años epidémicos.

Dengue: cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, especialmente Aedes aegypti, que se reproduce en recipientes que acumulan agua y tiene presencia en zonas urbanas y semiurbanas.

De acuerdo con organismos sanitarios internacionales, los síntomas pueden variar en intensidad. Entre los más frecuentes se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza intenso, el dolor detrás de los ojos, las molestias musculares y articulares, las náuseas, los vómitos y las erupciones en la piel.

En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar hacia un cuadro grave. Entre las señales de alarma se encuentran el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de las encías o la nariz, la presencia de sangre en vómitos o heces, la dificultad para respirar y el cansancio marcado. Ante estos síntomas, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud.

Actualmente, no existe un medicamento específico para curar el dengue. El tratamiento se basa en la atención médica, el descanso y una hidratación adecuada. Para controlar la fiebre y el dolor, los organismos sanitarios recomiendan el uso de paracetamol y desaconsejan la automedicación con aspirina o ibuprofeno por el riesgo de complicaciones hemorrágicas.

La principal medida de prevención consiste en eliminar los criaderos de mosquitos. Para ello, se recomienda vaciar, limpiar y dar vuelta recipientes que acumulen agua, desechar objetos en desuso que puedan funcionar como reservorios y mantener tapados los tanques y depósitos de agua.

También existen vacunas contra el dengue autorizadas en distintos países, incluida Argentina. La indicación debe evaluarse de acuerdo con las recomendaciones sanitarias vigentes, los antecedentes de cada persona y las contraindicaciones correspondientes.

Ante la confirmación del caso en Santa Cruz, la eliminación de recipientes con agua acumulada y la consulta médica temprana ante síntomas compatibles continúan siendo medidas fundamentales para reducir los riesgos asociados a la enfermedad.