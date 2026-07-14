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La Sociedad de Servicios Públicos del Estado (SPSE) emitió un aviso oficial dirigido a la comunidad de El Calafate, informando que la interrupción total del suministro eléctrico en la localidad afecta directamente la operación del sistema de agua potable.

El corte se originó por una falla registrada en la Estación Transformadora 500kV La Esperanza. Según la información preliminar, se estima que el servicio eléctrico se restablezca hacia la mediodía de este martes, momento en que también se podrá normalizar el funcionamiento del agua corriente.

Ante esta situación, la empresa solicita a los vecinos hacer un uso responsable y racional del agua mientras duren las tareas de reparación y puesta en marcha.

De acuerdo a lo informado por La Opinión Austral, esta contingencia se suma a una serie de inconvenientes que afectan a gran parte de la zona sur de Santa Cruz. El corte de energía ha generado trastornos en el funcionamiento de comercios, instituciones educativas y servicios básicos en varias localidades, además de dificultades para el traslado y la actividad cotidiana.

Las autoridades eléctricas trabajan en la reparación de la falla, aunque no descartan nuevas demoras en la normalización completa del servicio en toda la región. Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones a través de los canales oficiales de SPSE (www.spse.ar) y los organismos provinciales.