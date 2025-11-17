Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho que ya se ha repetido en otras oportunidades volvió a poner en una situación difícil a los estancieros de la zona del Lago San Martín, en el centro – oeste de Santa Cruz.

Es que lluvias y el deshielo se conjugaron para volver a anegar la Ruta Provincial 31, un sector de ripio que comunica varios establecimientos ganaderos y hosterías y alojamientos turísticos, que reúne condiciones propicias para aquellos que les gusta la pesca y la Patagonia en su máxima expresión.

Según dio a conocer el sitio Señal Calafate, varias de esas estancias quedan aisladas por el desborde del río Fósiles, cuya agua toma la ruta como nuevo cauce natural. Los pobladores de la zona sostuvieron que la situación no es nueva.

En abril del año pasado ocurrió lo mismo ante varis días de lluvias. En octubre hubo otras jornadas de lluvias lo que generó que una maquina de Vialidad Provincial realizara algunos trabajos momentáneos.

Imágenes publicadas en las redes sociales del sitio Señal Calafate mostraron este lunes como el agua cortó el tránsito vehicular en esa zona. Incluso, trascendió por videos subidos en redes sociales que encargados de una de las estancias debieron caminar unos 40 minutos campo por el costado de la ruta tomada por el agua para poder ser trasladados en otro vehículo.

La Ruta Provincial 31 se une a la Ruta Nacional 40, zona de Tres Lagos, con el Lago San Martín. No muy lejos de allí también se encuentra el lago Cardiel. Todas esas zonas vienen creciendo año a año con presencia de turismo, lo que hace cada vez más imprescindible contar con buenos caminos.