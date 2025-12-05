Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia de Valentina Gómez, alumna de 10 años del Instituto Privado de Educación Integral (IPEI), conmovió a Santa Cruz tras consagrarse campeona provincial en el Nivel 0 de las XXI Olimpiadas de Matemática. La joven estudiante obtuvo el primer puesto entre participantes de toda la provincia y, después de que su logro fuera difundido por La Opinión Austral, fue recibida personalmente por el gobernador en Casa de Gobierno.

La participación de Valentina se dio en el marco de una jornada que reunió este viernes a 130 alumnos y alumnas, desde 4° grado hasta 5° y 6° año de colegios secundarios y escuelas industriales. Los exámenes se desarrollaron de forma simultánea en Río Turbio, El Calafate, Río Gallegos y Caleta Olivia, en una edición organizada por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Olimpiada Matemática Argentina (OMA). Los resultados se dieron a conocer este sábado, bajo modalidad híbrida.

Al confirmar que había alcanzado el primer puesto, la niña expresó su emoción ante este medio. “Estoy muy contenta de haber ganado las Olimpiadas de Matemáticas, superó mis expectativas. Les mando un saludo a todos mis amigos del IPEI, a mis papás y a mi hermano”, dijo con entusiasmo y una timidez que no logró ocultar su orgullo.

La difusión de su historia despertó rápidamente repercusiones. Horas después de publicada la nota, el gobernador invitó a Valentina y a su familia a su despacho para felicitarla por el logro. “Tuve el honor de recibir en mi despacho a Valentina Gómez, estudiante de tercer grado del IPEI de Río Gallegos, quien con solo 10 años nos llenó de orgullo al obtener el primer puesto en el Nivel 0 de las XXI Olimpiadas de Matemática”, expresó.

Durante el encuentro, la pequeña recorrió distintos sectores de Casa de Gobierno junto al mandatario, quien destacó no solo su resultado sino también su manera de vivir el reconocimiento: “Su alegría, su emoción y la madurez con la que vive este reconocimiento son un ejemplo para todos nosotros”.

El gobernador también señaló que el éxito de Valentina es fruto del esfuerzo personal y del apoyo constante de su entorno. “Quiero felicitarte, Valentina, y también a tu papá, a tu mamá y a tu hermanito, que te acompañan y son parte fundamental de este camino”, añadió.