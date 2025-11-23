Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 23 de noviembre, la Provincia de Santa Cruz celebra los 25 años de su Bandera Oficial, uno de los símbolos más representativos que identifican a los santacruceños tanto a nivel nacional como internacional.

En este nuevo aniversario, el gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de la bandera como símbolo de identidad: “Feliz Día de la Bandera de Santa Cruz. A 25 años de su creación, celebramos nuestra bandera que viaja con cada santacruceño que nos representa a nivel nacional y en todo el mundo, llevando orgullo, trabajo y la identidad que nos define”, escribió el mandatario provincial en sus redes sociales.

La historia de la bandera de Santa Cruz

La bandera fue creada por Santiago Sebastián Arenillas en el año 2000, tras resultar ganador de un concurso en el que participaron más de 149 propuestas. Su diseño fue elegido por reflejar la identidad y geografía santacruceña, así como por mantener cierta armonía con el Escudo Provincial y el pabellón nacional.

Su oficialización se realizó mediante la Ley Provincial 2566, y posteriormente, la Ley 2595 estableció el 23 de noviembre como el Día de la Bandera Oficial de Santa Cruz.

Cada elemento de la bandera tiene un significado que remite al pasado, al presente y al futuro de Santa Cruz: el celeste del cielo, que evoca la misma tonalidad bajo la cual Belgrano creó la bandera nacional; el sol naciente, símbolo de juventud, esperanza y divinidad; y la Cruz del Sur junto al cerro Chaltén, un homenaje a los pueblos originarios Aónikenk y a la imponente geografía de la región.

Además, el mar azul y blanco en la parte inferior representa las costas que bañan la provincia de norte a sur, integrando la inmensidad natural y la vida que fluye a través de su territorio. En conjunto, estos elementos hacen que la bandera no sea solo un símbolo visual, sino también un reflejo de la historia, la naturaleza y la identidad cultural de todos los santacruceños.

A lo largo de sus 25 años, la bandera de Santa Cruz ha sido un símbolo de orgullo provincial, presente en actos oficiales, eventos culturales y deportivos, así como en la representación de la provincia en todo el país y el mundo.