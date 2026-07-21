Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral lanzó una propuesta especial por el Día Mundial del Perro para que sus seguidores envíen imágenes de sus perros y sean parte de una publicación dedicada a celebrar el vínculo con estos animales.

Las fotografías fueron enviadas al WhatsApp del medio y difundidas en las redes sociales de LOA, en un espacio destinado a reconocer el afecto y la compañía que brindan los fieles amigos de las familias.

Cada 21 de julio se conmemora esta jornada que busca concientizar sobre la importancia del cuidado responsable, la adopción y la protección de los perros frente al abandono y el maltrato.

La fecha comenzó a tomar relevancia en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara sobre la cantidad de perros sin hogar en todo el mundo. Desde entonces, la iniciativa apunta a promover una mayor responsabilidad en la tenencia de animales.

Más allá del reconocimiento a la lealtad y el cariño que brindan, el Día Mundial del Perro también representa un llamado a garantizar su bienestar y una vida digna.

Mirá las fotos de los perros que celebran su día junto a La Opinión Austral

Las imágenes enviadas por los lectores muestran a los perros que acompañan cada día a las familias de la región y reflejan el lazo especial que existe entre las personas y sus mascotas.

1 de 105 | Yoko
2 de 105 | Simba
3 de 105 | Milo
4 de 105 | Pulgui
5 de 105 | Jony
6 de 105 | Charly
7 de 105 | Negrita
8 de 105 | Copito
9 de 105 | Erika
10 de 105 | Joe y Yenú
11 de 105 |
12 de 105 |
13 de 105 | Rofolfo, Luna y Lola
14 de 105 | Ringo
15 de 105 | Rosita
16 de 105 | Mentirita y Arturo
17 de 105 | Cloe
18 de 105 | Noah Donatello
19 de 105 | Corayo Patricio
20 de 105 | Sabbath
21 de 105 | Luci
22 de 105 | Malena
23 de 105 | Miniatura
24 de 105 | Freddy
25 de 105 | Polo
26 de 105 | Nina
27 de 105 | Bayron
28 de 105 |
29 de 105 |
30 de 105 |
31 de 105 |
32 de 105 | Fidel
33 de 105 | Benito
34 de 105 | Mia
35 de 105 | Capitan
36 de 105 | Panchu
37 de 105 | Román
38 de 105 | Ares
39 de 105 | Voldemort
40 de 105 | Ricardo
41 de 105 | Homero y Molly
42 de 105 | Spike y Poli
43 de 105 | Uma
44 de 105 | Scarlett, un ángel de cuatro patas
45 de 105 | Spike
46 de 105 | Ringo
47 de 105 | Drago
48 de 105 | Gamora
49 de 105 | Romeo
50 de 105 | Poli
51 de 105 | Vilma
52 de 105 | Lola
53 de 105 | Moro
54 de 105 | Luna
55 de 105 | Moncho
56 de 105 | Luna
57 de 105 | Bombón y Odin
58 de 105 | Luna y Simba
59 de 105 | Lupe
60 de 105 | Gino
61 de 105 | Fanático
62 de 105 | Princesa
63 de 105 | Lupe
64 de 105 | Luna
65 de 105 | Bella
66 de 105 | Tommy
67 de 105 | Dalma
68 de 105 | Tuti
69 de 105 | Reina
70 de 105 | Sam
71 de 105 | Luna
72 de 105 | Caniche Simón
73 de 105 | Celeste
74 de 105 | Coco
75 de 105 | Roco
76 de 105 | Kaiser
77 de 105 | Mora
78 de 105 | Lucas
79 de 105 | Biela
80 de 105 | Luna
81 de 105 | Molly
82 de 105 | Timoteo
83 de 105 | Foky
84 de 105 | Foky
85 de 105 | Kalita
86 de 105 | Inka
87 de 105 | Pelusa
88 de 105 | Hachi y Layca
89 de 105 | Mora y Chimuelo
90 de 105 | Effy
91 de 105 |
92 de 105 |
93 de 105 |
94 de 105 |
95 de 105 |
96 de 105 |
97 de 105 | Perlita
98 de 105 | Furia
99 de 105 | Gastar
100 de 105 | Rocco
101 de 105 | Bruce
102 de 105 | Osita
103 de 105 |
104 de 105 | Kitty Baby
105 de 105 | Monchi

EN ESTA NOTA Día del perro la-opinion-austral lectores redes sociales

Leé más notas de La Opinión Austral