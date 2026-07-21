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La Opinión Austral lanzó una propuesta especial por el Día Mundial del Perro para que sus seguidores envíen imágenes de sus perros y sean parte de una publicación dedicada a celebrar el vínculo con estos animales.
Las fotografías fueron enviadas al WhatsApp del medio y difundidas en las redes sociales de LOA, en un espacio destinado a reconocer el afecto y la compañía que brindan los fieles amigos de las familias.
Cada 21 de julio se conmemora esta jornada que busca concientizar sobre la importancia del cuidado responsable, la adopción y la protección de los perros frente al abandono y el maltrato.
La fecha comenzó a tomar relevancia en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara sobre la cantidad de perros sin hogar en todo el mundo. Desde entonces, la iniciativa apunta a promover una mayor responsabilidad en la tenencia de animales.
Más allá del reconocimiento a la lealtad y el cariño que brindan, el Día Mundial del Perro también representa un llamado a garantizar su bienestar y una vida digna.
Mirá las fotos de los perros que celebran su día junto a La Opinión Austral
Las imágenes enviadas por los lectores muestran a los perros que acompañan cada día a las familias de la región y reflejan el lazo especial que existe entre las personas y sus mascotas.
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