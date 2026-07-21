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La Opinión Austral lanzó una propuesta especial por el Día Mundial del Perro para que sus seguidores envíen imágenes de sus perros y sean parte de una publicación dedicada a celebrar el vínculo con estos animales.

Las fotografías fueron enviadas al WhatsApp del medio y difundidas en las redes sociales de LOA, en un espacio destinado a reconocer el afecto y la compañía que brindan los fieles amigos de las familias.

Cada 21 de julio se conmemora esta jornada que busca concientizar sobre la importancia del cuidado responsable, la adopción y la protección de los perros frente al abandono y el maltrato.

La fecha comenzó a tomar relevancia en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara sobre la cantidad de perros sin hogar en todo el mundo. Desde entonces, la iniciativa apunta a promover una mayor responsabilidad en la tenencia de animales.

Más allá del reconocimiento a la lealtad y el cariño que brindan, el Día Mundial del Perro también representa un llamado a garantizar su bienestar y una vida digna.

Mirá las fotos de los perros que celebran su día junto a La Opinión Austral

Las imágenes enviadas por los lectores muestran a los perros que acompañan cada día a las familias de la región y reflejan el lazo especial que existe entre las personas y sus mascotas.

1 de 105 | Yoko 2 de 105 | Simba 3 de 105 | Milo 4 de 105 | Pulgui 5 de 105 | Jony 6 de 105 | Charly 7 de 105 | Negrita 8 de 105 | Copito 9 de 105 | Erika 10 de 105 | Joe y Yenú 11 de 105 | 12 de 105 | 13 de 105 | Rofolfo, Luna y Lola 14 de 105 | Ringo 15 de 105 | Rosita 16 de 105 | Mentirita y Arturo 17 de 105 | Cloe 18 de 105 | Noah Donatello 19 de 105 | Corayo Patricio 20 de 105 | Sabbath 21 de 105 | Luci 22 de 105 | Malena 23 de 105 | Miniatura 24 de 105 | Freddy 25 de 105 | Polo 26 de 105 | Nina 27 de 105 | Bayron 28 de 105 | 29 de 105 | 30 de 105 | 31 de 105 | 32 de 105 | Fidel 33 de 105 | Benito 34 de 105 | Mia 35 de 105 | Capitan 36 de 105 | Panchu 37 de 105 | Román 38 de 105 | Ares 39 de 105 | Voldemort 40 de 105 | Ricardo 41 de 105 | Homero y Molly 42 de 105 | Spike y Poli 43 de 105 | Uma 44 de 105 | Scarlett, un ángel de cuatro patas 45 de 105 | Spike 46 de 105 | Ringo 47 de 105 | Drago 48 de 105 | Gamora 49 de 105 | Romeo 50 de 105 | Poli 51 de 105 | Vilma 52 de 105 | Lola 53 de 105 | Moro 54 de 105 | Luna 55 de 105 | Moncho 56 de 105 | Luna 57 de 105 | Bombón y Odin 58 de 105 | Luna y Simba 59 de 105 | Lupe 60 de 105 | Gino 61 de 105 | Fanático 62 de 105 | Princesa 63 de 105 | Lupe 64 de 105 | Luna 65 de 105 | Bella 66 de 105 | Tommy 67 de 105 | Dalma 68 de 105 | Tuti 69 de 105 | Reina 70 de 105 | Sam 71 de 105 | Luna 72 de 105 | Caniche Simón 73 de 105 | Celeste 74 de 105 | Coco 75 de 105 | Roco 76 de 105 | Kaiser 77 de 105 | Mora 78 de 105 | Lucas 79 de 105 | Biela 80 de 105 | Luna 81 de 105 | Molly 82 de 105 | Timoteo 83 de 105 | Foky 84 de 105 | Foky 85 de 105 | Kalita 86 de 105 | Inka 87 de 105 | Pelusa 88 de 105 | Hachi y Layca 89 de 105 | Mora y Chimuelo 90 de 105 | Effy 91 de 105 | 92 de 105 | 93 de 105 | 94 de 105 | 95 de 105 | 96 de 105 | 97 de 105 | Perlita 98 de 105 | Furia 99 de 105 | Gastar 100 de 105 | Rocco 101 de 105 | Bruce 102 de 105 | Osita 103 de 105 | 104 de 105 | Kitty Baby 105 de 105 | Monchi