El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla para este sábado 13 de diciembre por fuertes lluvias y vientos que afectarán a Santa Cruz. Este último fenómeno también se registrará en otras provincias patagónicas.

Según advirtió el Sistema de Alerta Temprana del organismo, toda Santa Cruz, gran parte del territorio de Chubut y sectores de Río Negro y Neuquén sufrirán vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Por otra parte, la totalidad de la cordillera santacruceña y la cordillera sur de Chubut percibirán lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 mm, con la posibilidad de registros puntualmente superiores, especialmente en zonas de mayor altitud. En las áreas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

¿Qué precauciones tomar ante fuertes vientos?

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.