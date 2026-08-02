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La semana comenzará con condiciones meteorológicas adversas en gran parte de Santa Cruz. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta por nevadas intensas y lluvias que afectarán a distintos sectores de la provincia durante este lunes 3 de agosto.

Según el Sistema de Alerta Temprana del organismo, las zonas cordilleranas de Lago Argentino y Güer Aike, junto con las mesetas de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, estarán bajo alerta por nevadas persistentes de variada intensidad.

Se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros en las áreas cordilleranas y de entre 10 y 30 centímetros en las zonas más bajas, con valores que podrían superarse de manera puntual. En esos sectores también existe la posibilidad de que, por momentos, las precipitaciones se presenten en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco.

Por otra parte, el sector costero de Santa Cruz permanecerá bajo alerta por lluvias persistentes de intensidad variable. Se estiman acumulados de entre 10 y 25 milímetros, aunque esos registros podrían ser superiores de forma localizad

¿Qué precauciones tomar ante fuertes nevadas?

Evitá circular si no es necesario.

Usá vehículos preparados para hielo y nieve.

Ventilá bien los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

Remové la nieve acumulada en techos.

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.