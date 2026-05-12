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Este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Alberto René Argota López, reconocido comunicador y trabajador de medios de Santa Cruz, cuya trayectoria dejó una marca en la radiodifusión de la región.

Se desempeñó como director y coordinador técnico de FM Popular 105.5. También estuvo al frente de Canal 7 de Gobernador Gregores y trabajó como locutor en distintas emisoras de la provincia, consolidando una extensa carrera ligada a la comunicación.

El jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, envió sus condolencias a familiares, amistades y compañeros, y resaltó el compromiso, la pasión y la vocación con la que Argota López llevó adelante sus tareas en distintos espacios periodísticos santacruceños.

“Fue un hombre comprometido con la comunicación, con una amplia trayectoria en radio y televisión, siempre dispuesto a acompañar y fortalecer el trabajo de los medios locales. Su partida enluta a toda la comunidad”, dijo Luxen.

“El Gobierno Provincial acompaña en este difícil momento a sus seres queridos y eleva una oración en su memoria”, señaló el Ejecutivo provincial. El velatorio se realiza este martes 12 de mayo, de 10:00 a 15:00, en Cochera Due, ubicada sobre Ángel Banciella 397 de Río Gallegos.

En redes sociales también se multiplicaron las muestras de afecto. La Municipalidad de Gobernador Gregores manifestó su pesar por la pérdida del trabajador de prensa: “Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento, enviando nuestras más sinceras condolencias”.

Desde La Opinión Austral lamentamos la partida de Alberto René Argota López y acompañamos a sus seres queridos, allegados y colegas en estas horas de tristeza.