La nueva edición de Masterchef Celebrity arrancó con todo por la pantalla de Telefe. Con la conducción de Wanda Nara, 24 famosos irán por el premio en las hornallas más famosas del país.

Como particularidad, el certamen cuenta con representación santacruceña: el boxeador excampeón del mundo, Jorge “Locomotora” Castro, nacido en Caleta Olivia, es uno de los participantes estrella.

En su presentación de anoche, fue contundente: “Van a aprender de mí en la cocina”, aseguró el caletense.

Vistiendo una remera alusiva a Argentina y a las tres estrellas por las Copas del Mundo, y con la inscripción “Respeten los rangos”, fue presentado entre aplausos por la conductora Wanda Nara, en el estreno del reality de este lunes por la noche.

“¿Le tenés miedo al jurado?”, le preguntó Wanda. “No, tuve tantas peleas… (risas). Los jurados ya sé cómo son. Hay que ver….”, contestó