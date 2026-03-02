Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Santa Cruz, El Chaltén, comenzará a aplicar esta semana una tasa destinada a los visitantes que ingresen a la localidad sin alojarse en ella. La medida busca compensar el impacto que genera el turismo de paso en los servicios urbanos, en una localidad que recibe un importante flujo diario de excursionistas, especialmente durante la temporada alta.

Según informó el medio regional Ahora Calafate, el Municipio implementará la llamada Tasa de Uso Urbano (TUU), que deberán abonar todos los turistas que visiten la localidad sin pernoctar. El valor actual es de 3.000 pesos por persona y alcanza a quienes lleguen mediante excursiones, vehículos de alquiler o traslados particulares. Quienes arriben en transporte regular de línea quedarán exceptuados, ya que ese tributo ya se encuentra incluido en la terminal de ómnibus.

El sendero del Chorrillo del Salto se ubica a 3 kilómetros de El Chaltén.

La medida tiene como antecedente la Ordenanza N° 253 sancionada en 2024, que incorporó este cobro al Código Fiscal local. El monto corresponde a dos módulos cuyo valor se actualiza según el precio del litro de nafta súper de YPF en la localidad.

Desde el Municipio aclararon que la TUU “no es una tasa de tránsito ni de paso vial”, sino que está vinculada al uso de servicios urbanos, como la gestión de residuos y los baños públicos, entre otros recursos que demandan los visitantes durante su estadía diurna.

De acuerdo con Ahora Calafate, el alcance de la tasa será más amplio que el previsto inicialmente, cuando se pensó principalmente para excursiones comercializadas como “Full Day”. Ahora deberán abonarla todos los visitantes que no pernocten, sin importar el medio de transporte utilizado.

Parque Nacional Los Glaciares. Cerro El Chaltén.

La aplicación de la tasa generó cuestionamientos dentro del sector turístico. La presidenta de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) El Calafate, Gisella Martínez, explicó que las agencias plantearon que no asumirían la responsabilidad de cobrar el tributo debido a las complicaciones administrativas que implicaba. Tras distintas reuniones con autoridades municipales, se resolvió que el pago se realice directamente en el lugar mediante un código QR, sin intermediación de las empresas.

La implementación de la Tasa de Uso Urbano ya había generado debate en 2025 cuando se anunció para excursiones de un día. Con su extensión a todos los visitantes sin pernocte, la medida vuelve a abrir la discusión en el sector turístico regional sobre el impacto y la financiación de los servicios en destinos de alta concurrencia como El Chaltén.