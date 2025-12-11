Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Provincial de Santa Cruz confirmó este martes la aplicación del asueto administrativo para acompañar las celebraciones de fin de año. La disposición fue oficializada a través del Decreto N° 1128/25, firmado por el gobernador Claudio Vidal, y establece días no laborables para el personal de la Administración Pública Provincial durante fechas clave del calendario festivo.

Alcance del decreto y fechas incluidas

El Decreto N° 1128/25 determina que el asueto administrativo regirá los días miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre de 2025, así como el viernes 2 de enero de 2026. Estas jornadas se suman a los feriados nacionales inamovibles del 25 de diciembre y 1° de enero, establecidos por la Ley N° 27.399.

De este modo, la Administración Pública Provincial contará con un esquema de días no laborables que permitirá una mejor organización familiar y operativa durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

A quiénes alcanza la medida

La normativa alcanza a trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas en todos los niveles del Estado provincial: áreas centralizadas y descentralizadas, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. Se trata de un universo amplio que abarca reparticiones administrativas, organismos dependientes del Ejecutivo y entidades estatales con funcionamiento propio.

El Gobierno remarcó que la finalidad del asueto es facilitar el traslado de los agentes, promover la organización interna de los organismos y acompañar las tradicionales actividades sociales y familiares características de esta época del año.

Marco legal y fundamentos

Además del decreto firmado por Vidal, la medida se enmarca en la normativa nacional que reconoce el 25 de diciembre y el 1° de enero como feriados inamovibles mediante la Ley N° 27.399. En este contexto, el Ejecutivo provincial acompañó el esquema establecido a nivel nacional y sumó días complementarios de descanso administrativo.

El Gobierno provincial destacó que la decisión responde a criterios de eficiencia operativa y bienestar del personal, sin afectar servicios esenciales que mantendrán guardias mínimas según corresponda.

Organización estatal durante el asueto

Las áreas operativas y de emergencia trabajarán con esquemas de guardias que cada organismo definirá internamente. En tanto, el resto de las dependencias retomará su actividad normal al finalizar el período dispuesto por el Ejecutivo.

Desde Casa de Gobierno se indicó que la medida busca ordenar el ciclo laboral de cierre de año, brindar previsibilidad y asegurar que los servicios a la comunidad se mantengan operativos donde sea necesario.

Con este anuncio, Santa Cruz se suma a la tradición de varias administraciones provinciales de disponer jornadas no laborables adicionales en torno a las festividades, reforzando una política habitual en materia de organización estatal para esta época del año.