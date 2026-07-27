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El conflicto familiar por distintas propiedades vinculadas al ex campeón mundial de boxeo Jorge “Roña” Castro sumó un nuevo capítulo luego de que su hijo, Martín Castro, respondiera públicamente al anuncio de venta de una vivienda realizado por el ex púgil en sus redes sociales.

En declaraciones a El Caletense Radio, Martín Castro aseguró que la propiedad en cuestión no pertenece exclusivamente a su padre, sino que integra el patrimonio de su madre, Miriam Echeverría, y actualmente forma parte de un proceso sucesorio. “Yo quiero aclarar las cosas. Todo Caleta me conoce, sabe que soy el hijo de Roña y que soy el más chico”, expresó al comenzar su descargo en el medio de la ciudad de El Gorosito.

Martín Castro: “Las casas las compró mi vieja de soltera. Cuando él hizo un abandono de familia en 1998, se fue y no volvió más”.

Según explicó, las viviendas fueron adquiridas por su madre cuando aún era soltera, antes de contraer matrimonio con Jorge Castro. De acuerdo con su versión, el matrimonio se celebró en 1995 y, años más tarde, el exboxeador se habría alejado de la familia. “Las casas las compró mi vieja de soltera. Cuando él hizo un abandono de familia en 1998, se fue y no volvió más. Mi vieja empezó a vender las casas y nunca le pidió permiso a él para hacerlo”, afirmó.

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Martín también cuestionó las declaraciones de su padre respecto de la titularidad de los inmuebles y aseguró contar con la documentación que respalda su postura. “Él dice que tiene los papeles, pero es mentira. Yo tengo los papeles”, sostuvo.

Conflicto de larga data

Durante la entrevista, el hijo del excampeón señaló que la disputa por las propiedades tiene su origen en una historia familiar que se arrastra desde hace aproximadamente tres décadas. En ese marco, recordó la enfermedad que atravesó su madre y cuestionó la ausencia de Jorge Castro durante ese período. “Yo vi a mi vieja sufrir, la vi postrada en una cama con cáncer. Él nunca vino a darle la mano”, manifestó.

“Yo vi a mi vieja sufrir, la vi postrada en una cama con cáncer”.

MARTÍN CASTRO

Asimismo, indicó que durante años el propio exboxeador habría sostenido públicamente que las viviendas quedarían para sus hijos. “Él decía que las casas eran de los hijos. Ahora, después de 30 años, quiere volver a recuperar los frutos que les dejó a sus hijos”, cuestionó.

Jorge Castro sostuvo que los inmuebles fueron adquiridos durante su carrera deportiva.

Martín Castro explicó que actualmente los inmuebles forman parte de un expediente sucesorio iniciado por una de sus hermanas y que el proceso se encuentra a cargo del abogado de la familia. “Las casas están en sucesión. Yo quiero vender, pero con mi papá no. Las propiedades las vamos a vender entre los hermanos”, afirmó.

En la entrevista también participó su esposa, Romina Santillán, quien aseguró que las viviendas fueron refaccionadas con recursos propios durante varios años. “Cuando yo lo conocí, esto no eran casas como él dice. Era un salón entero que se caía a pedazos. Nosotros lo fuimos reformando, trabajando y comprando cosas con nuestro esfuerzo”, expresó.

“Esto no eran casas como él dice. Era un salón entero que se caía a pedazos”.

MARTÍN CASTRO

La mujer agregó que la pareja, que tiene seis hijos, nunca recibió ayuda económica del exboxeador para realizar las mejoras. “Nunca recibimos ayuda, ni un paquete de fideos ni una bolsa de cemento”, sostuvo.

“Nunca usurpé una casa”

Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno a la acusación de que Martín y su familia estarían ocupando ilegalmente uno de los inmuebles. El hombre rechazó esa versión y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal. “Yo nunca usurpé una casa. Siempre tuve los dos huevos bien puestos para hacerme cargo de las cosas”, afirmó.

Además, dijo sentirse dolido por las expresiones de su padre al referirse a algunas de las viviendas. “Me dolió que dijera que eran pocilgas. Yo me rompí el cuerpo desde los 14 años para arreglar mi casa”, expresó.

La vivienda está ubicada cerca de la costanera de Caleta Oliva.

Según explicó, durante años invirtió tiempo y dinero en el mantenimiento de los inmuebles, tanto propios como pertenecientes a sus hermanos. “Yo dejo de comer, dejo de salir con mis hijos o de darme un gusto para arreglar mi departamento, porque sé que el día de mañana me va a dar frutos”, manifestó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de dialogar con su padre para intentar resolver la situación. “Yo lo estoy esperando. La puerta está abierta. Acá no hay ningún usurpador”, concluyó.

La postura de Jorge Castro

La controversia comenzó luego de que La Opinión Austral informara que Jorge “Roña“ Castro había puesto a la venta una vivienda ubicada sobre la calle Mariano Moreno de Caleta Olivia.

Tras la repercusión que generó la publicación, el ex campeón mundial aseguró que la escritura del inmueble está a su nombre y que decidió vender distintas propiedades luego del fallecimiento de su esposa. “Quiero vender mis propiedades porque mis hijos están de acuerdo con esa decisión. Tengo toda la documentación y la escritura a mi nombre. Quien quiera comprar la casa debe comunicarse directamente conmigo”, expresó en sus redes sociales.

Castro también sostuvo que los inmuebles fueron adquiridos durante su carrera deportiva y adelantó que viajará en los próximos días a Caleta Olivia para intentar resolver personalmente la situación.

Hasta el momento no trascendieron actuaciones judiciales vinculadas al conflicto. Sin embargo, las declaraciones públicas de ambas partes profundizaron una disputa familiar que ahora también se desarrolla en el ámbito mediático y que mantiene en debate la titularidad de las propiedades.