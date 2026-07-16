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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla para este viernes 17 de julio en distintos sectores de Santa Cruz.

Según informó el organismo, se esperan lluvias persistentes y, principalmente, intensas nevadas, condiciones que también afectarán a la provincia vecina de Chubut.

Alerta por nevadas

La advertencia por nieve alcanza a la totalidad de los departamentos Lago Buenos Aires y Río Chico, además de las mesetas de Deseado y Magallanes. En esas zonas se prevén acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en los sectores de menor elevación. El mismo fenómeno también abarcará el departamento chubutense de Río Senguer.

Lluvias persistentes

Para la misma jornada, el SMN anticipó lluvias persistentes en la costa de Deseado, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse en algunos sectores. En Chubut, la alerta comprende las mesetas de Escalante y Sarmiento, además del sudoeste del departamento Florentino Ameghino.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, en las zonas de mayor elevación existe la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve o una combinación de lluvia y nieve.

¿Qué precauciones tomar ante persistentes nevadas?

Evitá circular si no es necesario.

Usá vehículos preparados para hielo y nieve.

Ventilá bien los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

Remové la nieve acumulada en techos.

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.