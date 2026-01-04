Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En 2025, Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos realizados superando a los valores alcanzados antes de la pandemia. Se efectuaron 906 procesos de donación de órganos, dejando atrás a las cifras alcanzadas en 2019, con 883 procesos de donación de órganos concretados, dieron a conocer en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) 2025.

En cuanto a la donación de tejidos, se concretaron 1.242 procesos, superando las 1.156 donaciones efectuadas en 2024.

Hubo 291 trasplantes en pacientes pediátricos.

Asimismo, también se alcanzó el récord histórico de trasplantes realizados. En 2025, 4.497 personas recibieron un trasplante que les permitió salvar o mejorar su calidad de vida. Del total de procedimientos, 2.349 fueron de órganos (1.674 fueron trasplantes renales, 463 hepáticos, 124 cardíacos, 36 reno pancreáticos, 22 pulmonares, 24 hepatorrenales, 3 cardiorenales, 2 pancreáticos y 1 cardiopulmonar) y 2.148 de córneas. También se debe considerar que 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos y que 2.096 provinieron de donantes fallecidos y 253, de donantes vivos.

En la reunión del COFESA, el titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028 que buscará continuar fortaleciendo la respuesta del sistema de salud a la necesidad del trasplante. Dicha estrategia se propone mejorar los tiempos de inscripción a la lista de espera y la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos.

Actualmente, en el país, 7.228 personas que necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento,

En Santa Cruz, hay 52 pacientes en lista de espera, de los cuales 39 son renales, tres hepáticos, tres intratorácticos y tres que esperan otros órganos. Además, hay cuatro en espera de córneas.

En tanto que son 98 los pacientes en proceso de inscripción, de los cuales 66 son renales.

