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La familia Salica volvió a encabezar una manifestación en la ciudad de Caleta Olivia, con el objetivo de visibilizar un conflicto judicial vinculado a la propiedad de una vivienda y denunciar lo que consideran una medida de censura que les impide expresarse públicamente sobre el caso.

No es la primera vez que visibilizan este reclamo. Durante la semana, la convocatoria fue impulsada a través de redes sociales, reunió a vecinos y allegados que se acercaron de manera espontánea para acompañar el pedido de justicia.

Este domingo, entrevistada por La Opinión Austral, Evelyn Salica, hermana del damnificado, Ezequiel, al pie del monumento al trabajador petrolero, indicó: “Estamos haciendo el reclamo hacia la justicia. Mi hermano actualmente tiene su casa ocupada por su expareja y la actual pareja de ella; ellos trabajan en el poder judicial, son abogados los dos y estamos haciendo este reclamo para que dejen el amiguismo de lado y los jueces empiezan a actuar como tienen que actuar“.

La familia realizó un reclamo en el “Gorosito”. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Luego, manifestó: “Mi hermano tiene título de propiedad de la casa, el boleto y compra y venta del terreno, de todo. O sea, no hay nada que diga de que ella (su expareja) es propietaria de la casa, así que estamos haciendo un poco más de ruido para que la justicia actúe de una vez”.

Incluso, sostuvo: “Ellos no tienen hijos en común, no están casados, no hay nada que los una. Ella está encaprichada con que la casa es de ella, cuando hay mensajes que dicen que ya no puede pagar una obra social, si vos no puedes pagar una obra social, no puedes hacer una casa, claramente. Hay mensajes que dicen que está asesorada por su jefa, que es la jueza“, denunció.

Censurados

Evelyn también señaló una grave denuncia contra aquellos que están llevando la causa: “Está todo en manos de la justicia desde hace un montón de tiempo, hace 5 años que estamos con esto, hace 5 días que estamos reclamando haciendo público nuestro nuestra situación. Apenas salieron mis padres a hablar, ellos fueron censurados inmediatamente. Mi papá hace un posteo en el Face el día viernes a la noche, el sábado mi mamá hace un video y el lunes en la mañana ellos ya tenían un bozal legal y una restricción. O sea, para ellos actúa rapidísimo la justicia”, afirmó.

También destacó el acompañamiento de la gente: “Nos inscribió muchísima gente, así que bueno, están empezando a venir más gente que tiene otros casos archivados, demorados. Así que bueno, este el reclamo es para eso. No solamente por mi hermano, sino por toda la gente que está pasando por algo parecido. Nosotros no vamos a parar hasta que mi hermano tenga su casa, hasta que Flavia se vaya, Juan Pablo se vaya a la casa que corresponde que sea de ellos“.

Las pancartas dadas a conocer por la familia Salica. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Entre otras cosas, dejó una advertencia: “Acá vamos a estar y si es necesario venir más veces, vamos a venir y si es necesario ir al trabajo vamos a ir; llegar a hasta donde tengamos que llegar. Estuvimos comunicándonos con medios nacionales, así que si Flavia estás viendo esto, podes ir entregando la llave de la casa que no te pertenece“.

Del Procrear

Días atrás, Evelyn también expuso la situación que atraviesan. “Estoy agradecida por el acompañamiento, aunque es un tema que nos genera mucha emoción“, expresó, al tiempo que explicó que el conflicto lleva tiempo sin resolverse y afecta directamente a su entorno familiar. Según detalló, el eje del reclamo gira en torno a una vivienda construida mediante un crédito del programa Procrear, otorgado a su hermano Ezequiel. “El terreno fue cedido por mis padres y está toda la documentación que acredita tanto la titularidad como los aportes realizados para la construcción”, señaló.

Evelyn también cuestionó decisiones judiciales que, en una primera instancia, habrían establecido un “alquiler simbólico” de bajo monto, situación que calificó como “irreal” frente a los costos actuales. Asimismo, manifestó su desacuerdo con el encuadre legal inicial del caso: “No estaban casados ni tienen hijos, por lo que no corresponde hablar de división de bienes como se planteó en su momento“.