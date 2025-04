Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Víctor Hugo Guerrero recorre la Argentina con el objetivo de honrar a los ex combatientes y promover la memoria de la soberanía argentina sobre las Islas. Recién llegado a Caleta Olivia y en una extensa entrevista con Tamara Moreno, para La Opinión Austral, Guerrero comparte su historia, sus sentimientos y su visión sobre la importancia de mantener viva esa parte fundamental de la historia nacional: “Malvinas para mi es todo“.

¿Cómo surgió?

¿Hace cuánto tiempo nació la idea de esta travesía y qué lo motivó?: “Las Malvinas son argentinas, siempre lo fueron y siempre lo van a hacer. Este viaje nació hace más o menos un año y tres meses. Desde entonces, vengo recorriendo diferentes provincias, pueblos y ciudades para mantener viva la memoria y el espíritu de nuestras Islas.”

Su recorrido se extiende por diversas regiones, refleja un compromiso personal y un profundo amor por su país y sus compatriotas. Partió desde San Juan y ya transitó La Rioja, Catamarca, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut. Su paso por cada lugar no solo busca visitar excombatientes, sino también transmitir un mensaje de paz y soberanía.

Lo hace a bordo de su bicicleta, con una bandera celeste y blanca a la que le suma las firmas de los ex combatientes que encuentra en cada localidad que visita. En la ciudad de El Gorosito fue homenajeado en la Asociación de Veteranos de Caleta, por su presidente Luis Maza, otros veteranos y autoridades municipales.

El 2 de abril encontró al viajero en Sarmiento y lo compartió con los ex combatientes.

Mantener la memoria

“En cada parada, busco a los excombatientes, a aquellos que lucharon y volvieron, y también a los que no regresaron. La historia de cada uno es un testimonio vivo de nuestro sacrificio“, explica Víctor.

Su recorrido le permite fortalecer los lazos con los veteranos y recordar a los héroes caídos en la guerra. “Mi intención no es solo recorrer, sino también dejar huellas. La gente me recibe con mucho cariño, con respeto, y eso me llena el alma”, afirma con orgullo.

Bicicleta solar

Guerrero viaja en una bicicleta equipada con paneles solares, que le permite mantenerse conectado y alimentarse de energía limpia. La bicicleta, que también lleva un carrito, está diseñada para su autonomía y comodidad en el recorrido.

“Me alimenta un panel solar, llevo todo lo necesario para dormir en cualquier parte y también trabajo en los pueblitos si surge alguna changa“, comparte. “No tengo problema en trabajar o quedarme en algún lugar unas semanas si hay oportunidades”.

Desde el cielo

Entre lágrimas, Guerrero revela una historia personal que lo acompaña en cada paso: la pérdida de su hijo, hace siete meses. Originalmente esta travesía la haría con él. “Su partida fue un golpe muy duro. Este viaje también es un homenaje a él, a su memoria, y a todos los jóvenes que dieron su vida por la Patria.”

Su historia refleja el dolor y la fortaleza de un hombre que, a pesar de las adversidades, continúa con su misión de homenaje y reivindicación.

Pero su determinación contrasta con la indiferencia en algunos lugares. “He tenido que pasar por lugares donde no me prestaron atención, donde no me apoyaron, y eso duele. La historia y la causa de las Malvinas merecen mayor reconocimiento. Nosotros luchamos por la soberanía y merecemos que nos acompañen”, reclamó.

Guerrero reitera, una vez más, que su viaje es un acto de reivindicación nacional. “La Malvinas son argentinas y siempre lo serán. Este viaje es una forma de mantener viva esa verdad, y de que los argentinos no olvidemos que la soberanía la vamos a recuperar tarde o temprano”.

Mensaje final

El deseo de Víctor Hugo es que su recorrido sirva de ejemplo para que las nuevas generaciones valoren y recuerden la historia, y que los gobiernos y autoridades apoyen a quienes, como él, trabajan por la memoria y la soberanía.

Y aclaró: “No es un juego, no es por fama ni por dinero. Lo hago por mis compañeros, por los caídos, por los familiares, y por nuestro país. La historia de Malvinas es parte de nuestra identidad, y la vamos a recuperar. Hasta que mis ojos se cierren, viviré con la esperanza de que un día, las Islas vuelvan a ser argentinas.”

Para acompañar y ayudar a Víctor Hugo en su travesía por la memoria y la soberanía, se lo puede encontrar en redes sociales como @ElGuerreroDelCamino.