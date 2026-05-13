Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia brindó una actualización del estado de salud de los cuatro pacientes pediátricos ingresados desde Perito Moreno a raíz de la trágica explisión que dejó tres personas fallecidas.

Respecto a las tres menores que sufrieron quemaduras, una permanece internada en la sala de pediatría con una evolución clínica estable. Las otras dos pacientes fueron trasladadas desde Santa Cruz en el avión sanitario hacia Buenos Aires de forma exitosa y arribaron en buen estado general al Hospital de Pediatría Garrahan donde ya iniciaron sus tratamientos específicos.

El Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.

Por su parte, el paciente que ingresó con un cuadro de politraumatismo se encuentra estable y bajo observación en la sala de pediatría. Este niño cuenta con un seguimiento continuo por parte de un equipo médico interdisciplinario. La derivación al Hospital Garrahan responde a la necesidad de brindar el máximo estándar de complejidad médica nacional para los casos de quemaduras graves.

Aquella institución cuenta con una Unidad de Quemados que dispone de infraestructura avanzada de balneoterapia para procedimientos menos traumáticos y soporte especializado en control metabólico. También ofrece protocolos de sedoanalgesia para el manejo del dolor y un banco de tejidos para coberturas cutáneas de alta complejidad.