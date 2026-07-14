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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que los cortes de energía que afectan a varias localidades de la provincia se deben a una falla registrada en la línea de alta tensión Piedra Buena – La Esperanza, perteneciente al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), durante la madrugada de este martes 14 de julio.

Tras varios intentos infructuosos de restablecer el flujo eléctrico, la empresa transportista de energía realiza una recorrida técnica para localizar el punto exacto del desperfecto. Hasta el momento no hay un tiempo estimado oficial para la normalización total del servicio.

Vecinos observan el partido entre Francia y España mientras persiste el corte de luz en Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Situación por zona

– Río Gallegos: Se activó el plan de contingencia con equipos de reserva fría y se aplica un esquema de cortes rotativos programados, priorizando hospitales, plantas de agua y demás infraestructura crítica.

– Cuenca Carbonífera: Rospentek, 28 de Noviembre, Río Turbio, Julia Dufour y el Paso Fronterizo mantienen el suministro normal gracias a la generación de respaldo de YCRT.

– El Calafate: Permanece sin servicio de forma total, ya que actualmente no cuenta con sistemas de generación local para sostener el abastecimiento ante una desconexión nacional.

Recomendaciones urgentes

SPSE pidió a la comunidad hacer un uso eficiente de la energía: evitar el uso simultáneo de equipos de alto consumo, postergar el uso de lavarropas o lavavajillas y apagar luces y aparatos innecesarios.

Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Obras y respaldo energético

Desde el gobierno provincial destacaron que la puesta en valor de las reservas frías permitió mitigar el impacto en la Cuenca Carbonífera. Además anunciaron que continuarán las inversiones para incorporar equipamiento de respaldo en otras localidades y reforzar la infraestructura eléctrica en todo Santa Cruz.

La empresa mantendrá informada a la población por sus canales oficiales mientras se resuelve la contingencia.