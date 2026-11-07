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El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz recordó los requisitos para acceder a la vacuna contra la fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por la picadura de determinadas especies de mosquitos, principalmente de los géneros Aedes y Haemagogus. Puede provocar cuadros graves e incluso la muerte, especialmente en personas mayores y niños y niñas.

Si bien no existe un tratamiento específico, la inmunización permite prevenir eficazmente la enfermedad. Por este motivo, se recomienda a los viajeros consultar con anticipación los requisitos sanitarios del destino y verificar si necesitan la dosis correspondiente.

Quiénes pueden acceder a la vacuna gratuita

Según la disposición nacional vigente desde agosto de 2025, la aplicación sin costo en los vacunatorios públicos está destinada exclusivamente a residentes de las zonas de riesgo del noreste y noroeste argentino.

Las provincias comprendidas son Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy. Como Santa Cruz no integra estas regiones, quienes vivan en territorio santacruceño y necesiten la dosis para viajar deberán adquirirla de manera particular.

Con cuánta anticipación debe aplicarse

Desde la cartera sanitaria señalaron que la vacuna debe administrarse, como mínimo, diez días antes de ingresar a una zona endémica. Este período permite que el organismo desarrolle una respuesta inmunitaria adecuada.

Además, indicaron que una sola dosis proporciona protección de por vida, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias vigentes.

Qué deben consultar los viajeros

Antes de emprender el viaje, se aconseja verificar si el destino exige la vacuna, consultar el mapa actualizado de áreas de riesgo y revisar las condiciones sanitarias establecidas por cada país.

La planificación anticipada permite cumplir con las exigencias de ingreso y adoptar las medidas necesarias para reducir el riesgo de contagio.

Para obtener más información, se puede ingresar al sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/fiebreamarilla