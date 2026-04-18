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El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz informó que, durante el fin de semana, se prevé un descenso de temperaturas que podrían ubicarse por debajo del punto de congelamiento en gran parte del territorio provincial, especialmente en zonas de mayor elevación durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Un nuevo frente frío de origen polar avanzará a partir de la madrugada del sábado 18 de abril. Este sistema, de características frías y con aporte de humedad, interactuará con una masa de aire más cálida, generando precipitaciones en gran parte del territorio. Se prevén lluvias generalizadas y precipitaciones níveas en sectores del centro-oeste, centro y centro-este provincial, principalmente entre la madrugada y la noche del sábado.

Por otro lado, en la cartografía de temperaturas mínimas correspondiente a los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril, se identifican sectores con distintos niveles de riesgo asociados a la ocurrencia de heladas meteorológicas. Se destaca particularmente la jornada del domingo, posterior al pasaje del frente frío y a las precipitaciones, cuando se esperan los valores más bajos. Hacia el lunes 20, las temperaturas tenderán a ascender, disminuyendo la probabilidad de heladas.

La AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomiendan a los usuarios extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad ante la posible presencia de escarcha y mantenerse informados a través de los canales institucionales oficiales. A su vez, precisaron que el área comenzó a trabajar con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mediante el modelo de investigación y pronóstico WRF (Weather Research and Forecasting).

Este sistema incorpora modelos digitales de elevación (MDE) y aplica correcciones a nivel de superficie utilizando la red de estaciones meteorológicas del SMN, complementadas con ajustes realizados por la AGVP a partir de su propia red de estaciones. Esta herramienta, actualmente en etapa de prueba, mejora significativamente la calidad del producto final, especialmente en su aplicación durante la temporada invernal 2026.

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