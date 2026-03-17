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En el marco de la sesión extraordinaria que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) está llevando adelante en Río Gallegos para tratar la distribución presupuestaria, la Secretaría de Extensión Universitaria promovió la participación de los/as integrantes del órgano de gobierno en la campaña “Florecerán Pañuelos”, impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo y distintos organismos de Derechos Humanos para promover la memoria activa, colectiva y participativa a 50 años del Golpe de 1976.

En línea con la propuesta – y con la iniciativa institucional “Los Pañuelos como Faro”-, la Secretaría de Extensión de la UNPA distribuyó pañuelos blancos entre los y las integrantes del Consejo Superior, asesores, asesoras y asistentes a la sesión y dispuso una mesa con materiales y elementos de dibujo, pintura y artes plásticas en general para su intervención en el transcurso de la sesión o para que cada uno/a pueda realizar la tarea en su casa.

También se sumaron a la propuesta tutoras del Programa de Educación en Contextos de Encierro de la UNPA y estudiantes de Psicopedagogía de la Unidad Académica Río Gallegos (UNPA-UARG).

La rectora de la UNPA Roxana Puebla participando de la actividad.

Las campaña impulsa a intervenir pañuelos o trozos de tela con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujos, pegados, para que florezcan historias en todos los rincones del país.

Tomado como un “símbolo de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia” las organizaciones de Derechos Humanos invitan a que los pañuelos “rieguen cada rincón de nuestra patria para que florezcan las historias de solidaridad y los proyectos colectivos, de resistencia”.

El flyer que difunde la convocatoria de la UNPA.

Posteriormente, se invita a sacar fotos y videos, difundirlos en las redes sociales arrobando @abuelasdifusion, con las etiquetas #FloreceranPañuelos #50AñosDelGolpeGenocida

La convocatoria se hace extensiva a clubes, sindicatos, organismos, organizaciones y colectivos para que reproduzcan la campaña – sumándole sus logos- y convoquen a la comunidad con distintas actividades sociales, educativas y culturales.